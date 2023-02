BACOLI/ Raid sacrilego in chiesa: ladro distrugge vetrata in mosaico e danneggia il tabernacolo

BACOLI – Profanato un edificio sacro a Bacoli. L’irruzione è avvenuta nella notte tra sabato e domenica nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio. A darne notizia è l’associazione “Il Pappice” che ancora una volta lancia un appello affinché venga affrontata subito l’emergenza sicurezza sul territorio. Già nei giorni scorsi, in seguito all’escalation di furti registrata in città, il gruppo consiliare “Fratelli d’Italia” ha presentato una mozione da portare al prossimo Consiglio.

IL RACCONTO – «Verso l’una e mezza di notte, un malvivente – non professionista – è penetrato nella Madonna del Buon Consiglio. Ha distrutto una vetrata in mosaico – ferendosi lui stesso – e rotto il tabernacolo, senza rubare le ostie, in cerca di refurtiva, un danno di 8-10 mila euro. Benché il parroco, accortosi per via dell’antifurto, abbia subito allertato i carabinieri accorsi da Pozzuoli, il danno è di natura materiale: la chiesa è stata ristrutturata recentemente e non solo. Il danno è soprattutto sociale perché è stata colpita una ecclesia viva e vivifica, un luogo d’aggregazione e di comunità per una frazione – Cappella – che si riconosce anzitutto nella sua Patrona», denuncia l’associazione che torna a chiedere a gran voce l’intervento delle istituzioni preposte affinché i cittadini non debbano sopportare ancora simili vicende.