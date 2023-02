POZZUOLI/ Domani riprendono le visite al Parco Archeologico del Rione Terra

POZZUOLI – Riprendono domani le visite al percorso archeologico del Rione Terra. E da oggi sono già attive le prenotazioni tramite il sito internet CoopCulture. Dopo alcune giornate di stop, dovute al cambio gestione, il percorso sotterraneo dell’Antica Rocca di Pozzuoli torna dunque visitabile.

QUANDO – Tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 (ultimo ingresso ore 17.00) l’avvincente percorso sotterraneo offre uno squarcio di vita quotidiana grazie alla presenza delle strutture come le strade, il pistrinum, l’impianto termale, i larari ed i criptoportici, per giungere infine al tempio augusteo che chiude il percorso in uno scorcio mozzafiato del golfo. Sabato 24 e domenica 25 inoltre compresi nel biglietto d’ingresso con visita guidata due attività e laboratori per bambini. Sabato 24 ore 11.00 e 15.30 c’è la visita con letture animata “Di Mari e Marinai”, mentre domenica 25 alle ore 11.00 e 16.30 la visita e il laboratorio “Terra”.