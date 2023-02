1UP Fumetterie: da Pozzuoli il sito specializzato in fumetti di ogni genere

POZZUOLI – “1Up Fumetterie” nasce a Pozzuoli e si sviluppa con l’intento di affiancare alla comodità e all’immediatezza degli acquisti online il rapporto diretto e la cura del cliente propri di una fumetteria cittadina. In quest’ottica investe sempre il massimo delle risorse e dell’impegno nell’offrire servizi che garantiscano un’esperienza di acquisto agevole e personale. «Sappiamo perfettamente quanto le passioni di tutti noi possano gravare sul portafoglio. Letture e collezionabili non sono un’eccezione. Proprio per questo cerchiamo di adottare politiche prezzi che vadano sempre incontro alle esigenze del cliente. Offriamo di base il massimo sconto consentito sui prodotti editoriali, senza bisogno di codici né tantomeno della registrazione, in modo che tutti possano accedervi. Per gli utenti registrati lo stesso sconto si estende all’intero catalogo, garantendo prezzi ridotti in tutte le categorie di acquisto», fanno sapere gli ideatori del progetto. Manga, Comics e fumetti, Figures e TCG fanno parte della vasta gamma di prodotti acquistabili su 1Up Fumetterie all’indirizzo: https://www.1upfumetterie.it/

SERVIZI E PUNTI DI FORZA – Asso nella manica di chi si registra sono i Punti Fedeltà, che permettono di recuperare un ulteriore 5% di tutte le spese sotto forma di punti cumulabili e riscattabili con gli acquisti successivi. Tra gli altri punti di forza c’è senza alcun dubbio la spedizione gratuita per tutti gli ordini a partire da 49€, qualsiasi sia la combinazione di prodotti acquistati. Inoltre, per tutti i residenti nel comune di Pozzuoli, 1UP Fumetterie offre la possibilità di selezionare un mezzo di spedizione esclusivo che permetterà ai clienti di ricevere l’ordine a domicilio, senza corrieri, senza passaggi intermedi, consegnato direttamente dai responsabili della fumetteria. Questo tipo di consegna è totalmente gratuito e sarà automaticamente disponibile in base all’indirizzo di spedizione selezionato. L’indirizzo deve appartenere al Comune di Pozzuoli, 80078. Gestire le tempistiche dei propri acquisti può essere complicato, soprattutto in un settore come quello del fumetto in cui nuove ed interessanti pubblicazioni si susseguono ogni settimana. Tutto questo col rischio di dimenticarsi qualche uscita nell’attesa o peggio ancora col rischio che le prime vadano ad esaurirsi. Ecco perché per i clienti registrati tutto questo non sarà più un problema. Con la casella personale si avrà a disposizione uno spazio nominativo dove verranno conservati tutti gli acquisti, senza limiti di quantità o di tempo. Cumulare gli ordini permetterà di raggiungere agevolmente la spedizione gratuita, senza più preoccuparsi di costi extra o della soglia di spesa minima per singolo ordine. Tra i valori aggiunti, infine, c’è l’attenzione per gli imballaggi. Oltre a selezionare un servizio corriere esperto ed affidabile, viene posta la massima cura nella lavorazione di ogni singolo ordine. Ogni manga, fumetto e volume in generale è imbustato singolarmente (dimensioni permettendo); ogni scatola protetta. I prodotti editoriali sono ulteriormente imballati con pluriball, in confezioni distinte in base alle dimensioni dei volumi per garantire la massima immobilità durante il trasporto. Uguale attenzione è rivolta alla sostenibilità dei processi lavorativi, con l’utilizzo di materiali di imballaggio riciclati e a loro volta riciclabili. Dalle scatole al nastro adesivo, passando per pluriball e protezioni, tutte le forniture provengono da fonti che ne garantiscono il ridotto impatto ambientale.

ASSISTENZA E RAPPORTO CON I CLIENTI – Mantenendo sempre prioritario l’obiettivo di offrire ai clienti un’esperienza di acquisto quanto più agevole possibile, 1Up Fumetterie mette a disposizione molteplici forme di contatto e di assistenza per soddisfare esigenze diverse. Che sia Whatsapp, la Live Chat, le email o le pagine social, i clienti avranno a disposizione un mezzo di comunicazione preferito per richiedere supporto in ogni fase del processo d’acquisto. Proprio come una sorta di “fumettaro virtuale”,1Up Fumetterie sarà sempre pronto ad ascoltare e quando possibile assecondare le richieste personali.