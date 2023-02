Il puteolano Francesco Barletta trionfa ai Campionati della cucina italiana a Rimini

POZZUOLI – Dal 19 al 22 febbraio si è tenuta la settima edizione dei Campionati della Cucina Italiana, all’interno della manifestazione “Beer Attraction & Food Attraction”, presso Rimini Expo Centre Italy. A trionfare il giovane puteolano di vent’anni Francesco Barletta che ha portato a casa la medaglia d’argento. È il risultato più alto dal momento che la medaglia d’oro, per una differenza punti, non è stata assegnata. Sin da piccolo appassionato di cucina, Francesco frequenta i primi due anni delle superiori al Petronio di Pozzuoli per poi trasferirsi all’Istituto alberghiero di Formia. A sedici anni partecipa per la prima volta ai campionati della Cucina Italiana e vince la medaglia di bronzo presentando un dolce. La passione per la cucina, la sua voglia di apprendere, lo tengono lontano da casa anche in estate. Francesco, infatti, fermatosi solo durante il Covid, fa esperienza come stagista in noti ristoranti di Gaeta e Marina di Pistoia. Terminate le scuole superiori partecipa alle selezioni e riesce ad accedere alla scuola di alta formazione di Tione in Trento dove frequenta attualmente il secondo anno.

IL PIATTO – Da buon puteolano presenta alla gara di quest’anno un piatto a base di pesce che chiama “O’ chiov e mar”. Un gioco di parole derivanti dal pezzo principale del piatto, ovvero un rollè rombo chiodato avvolto nella retina di maiale e lattuga verde con farcia mediterranea, tartare di patate, salsa olandese sifonata, cremino al broccolo di Torbole e liquirizia. Per finire un raviolino di rombo sotto crema yogurt greco e bom bon di rombo chiodato con cuore di burro nocciola. Francesco dopo la gara ha fatto ritorno alla scuola di Tione in Trento con la medaglia d’argento dove lo aspettano i compagni di classe e l’intera scuola. Il suo sogno nel cassetto: tornare tra qualche anno a Pozzuoli ed aprire un ristorante al Rione Terra.