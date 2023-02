POZZUOLI/ Vendeva pane abusivamente: chiusa attività a Monterusciello

POZZUOLI – E’ stata disposta la chiusura di un’attività commerciale al civico 17 di via Parini, nel quartiere di Monterusciello, nella quale veniva venduto pane abusivamente. La scoperta è stata fatta durante una verifica igienico-sanitaria effettuata dai N.A.S. di Napoli durante la quale è stata riscontrata la vendita di generi alimentari, in questo caso di pane, senza la prescritta SCIA per l’esercizio di vicinato. Ulteriore riscontro è poi arrivato dalla Polizia Municipale e che ha portato a un’ordinanza da parte del comune di Pozzuoli con la quale è stata disposta la chiusura dell’attività abusiva.