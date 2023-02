POZZUOLI/ Vetrate sfondate con auto-ariete: colpiti un supermercato e un bar

POZZUOLI – Altra notte di furti a Pozzuoli. Nel mirino questa volta sono finiti il supermercato Conad di via Artiaco e il bar “Cocorico 3.0” di viale degli Imperatori, in località “Sotto al Monte”. In entrambe le occasioni i ladri sono entrati nelle attività commerciali utilizzando auto-ariete con le quali hanno sfondato le vetrate delle porte d’ingresso.

I COLPI – Il primo colpo è avvenuto al civico 144 di via Artiaco dove questa notte una persona a bordo di un’auto, una Lancia Y, ha sfondato la vetrina del supermercato Conad portando via 2 registratori di cassa. Sul posto -allertati da una telefonata al 112- sono intervenuti i carabinieri del reparto radiomobile. Poco dopo – con lo stesso modus operandi – una persona a bordo di una Fiat Uno ha poi tentato di sfondare la vetrina del bar “Cocorico 3.0”. Il malvivente non è riuscito nel suo intento lasciando l’auto lì per fuggire a piedi. Su entrambi gli episodi -le cui modalità sono riconducibili a quelle utilizzate di solito da bande dell’est- indagano i militari della compagnia di Pozzuoli.