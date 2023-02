POZZUOLI/ Furto di cavi di rame nel quartiere Reginelle, l’appello: «Più controlli nelle ore notturne»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Dopo l’ennesimo furto in zona la comunità è preoccupata. Numerosi colpi sono stati messi a segno negli ultimi mesi in tutta la città, diversi gli appartamenti svaligiati. L’altra notte nel quartiere Reginelle è avvenuto l’ennesimo furto ai danni di un gestore telefonico: sono stati portati via i cavi dai pali per ricavarne rame, dato l’aumento dei prezzi di questo metallo e sono stati causati disagi a molte famiglie del posto. Per fortuna qualcosa è andato storto e sono andati via portando via solo pochi dei metri di cavo. Abbiamo denunciato l’episodio all’amministrazione comunale, nella figura del sindaco, che ha immediatamente fatto controllare la zona dai propri tecnici e ci ha riferito che ha chiesto al prefetto un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e che è in attesa di una convocazione. Lanciamo un SOS per far sì che vengano intensificati i controlli notturni e messa in campo una task-force sul territorio nelle ore più pericolose. Chiederemo all’amministrazione comunale di di portare aventi il progetto della videosorveglianza nelle strade principali dei quartieri e della città. Confidiamo nelle istituzioni a tutti i livelli per garantire una giusta vivibilità a tutti i cittadini non solo di Reginelle, ma di tutta Pozzuoli». Giuseppe Longobardi, presidente dell’associazione culturale Reginelle “Quelli di sempre”