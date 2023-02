CALCIO/ Puteolana travolta a Francavilla, ora la salvezza è un miraggio

POZZUOLI – Se un quarto d’ora di “buon gioco” anche se non premiato dal goal potesse comunque in qualche modo influire sul risultato, adesso racconteremmo di un’ottima puteolana padrona in terra pugliese e di un risultato sorridente ai diavoli rossi. Ma a parte un buon avvio la squadra di Marra ha palesato le solite disattenzioni e carenze tecniche che quest’oggi hanno scaturito l’ennesima sconfitta in campionato. La Puteolana 1902 cade dunque sul campo del Francavilla con il risultato di 4-1. Un margine probabilmente troppo mortificante per i flegrei, autori come si è detto, di un buon avvio ed una discreta prima frazione dove hanno dimostrato di poter padroneggiare l’avversario.

IL MATCH – I granata hanno una grande occasione dopo appena tre minuti di gioco con Romeo che si presenta davanti al portiere, ma non riesce a superarlo. Dall’altra parte il Francavilla imbastisce alcune buone occasioni, ma senza sfondare. Puteolana che ci prova dalla distanza con le conclusioni di D’Ascia e D’Ancora, ma nulla di fatto. Sul finire di tempo la doccia gelata, con Pinna che in pieno recupero sigla la rete dell’1-0.

TRAVOLTA – Rientrati in campo, nuovo gol del Francavilla, sempre con Pinna che sfrutta un Cross dalla destra per stoppare il pallone e scaricarlo alle spalle di Lamberti. Reazione granata affidata ai subentrati Haberkon e Guarracino. Romeo dimezza lo svantaggio dando l’illusione della rimonta puteolana. Gara riaccesa solo per poco con i padroni di casa che in pochi minuti dilagano con la doppietta di Rajkovic che chiude sostanzialmente la contesa al Fittipaldi. La Puteolana colleziona la tredicesima sconfitta in campionato, ultima in classifica a otto lunghezze dalla zona playout.

Francavilla: Liso, Esposito G, Esposito A, Bucolo (79’ De Marco), Schiavi (89’ Vaughin), Pinna, Gentile, Buchicchio (89’Lo Duca) Rajkovic, Nole (69’ Marconato), Nicolao. A disp.: Maione, Di Ronza, Petruccetti, Galletti, Melillo. All.: Arleo

Puteolana: Lamberti, Avella, Varchetta (45’ Guarracino), Amelio, D’Ascia (45’ Mignogna), D’Ancora, Grieco (45’ Haberkon), Gatto, Colaci, Rabbeni, Romeo (73’ Rimoli). A disp.: Escobar, Catinali, Cacciuottolo, Raucci. All.: Marra

Marcatori: 45’ Pinna, 48’ Pinna, 73’ Rajkovic, 76’ Rajkovic – 53’ Romeo

Ammonizioni: Liso, Schiavi, Nole – Haberkon, Colaci