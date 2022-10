POZZUOLI – «La settimana prossima ci sarà una commissione straordinaria per ascoltare nella sede del consiglio regionale della Campania durante la quale incontreremo i responsabili dell’ Osservatorio Regionale Sicurezza Alimentare (Orsa), la Asl di competenza, le associazioni dei consumatori per verificare la situazione sicurezza alimentare e per dare informazioni precise ai cittadini. Intanto sono in diretto contatto con il Direttore dell’Istituto Zooprofilattico e con il Direttore dell’ Orsa che stanno verificando tutta la filiera con campionamenti e analisi a tappeto di un prodotto proveniente da un’altra regione. L’allerta è massima ma vogliamo anche evitare psicosi e allarmismi» dichiara il Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania Francesco Emilio Borrelli dopo i casi di avvelenamento da mandragora avvenuti a Pozzuoli, Quarto e Monte di Procida.