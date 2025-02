POZZUOLI/ Verdi-Pd, Andreozzi replica «Appartengo ad Europa Verde»

POZZUOLI – «Appartengo ad Europa Verde e non ho alcuna intenzione, per il momento, di passare nel Partito Democratico. Con tutto il rispetto per questo glorioso e storico partito, che ha tanti elementi che possono benissimo rappresentarla, io ad oggi non ho questa vicinanza. Con loro collaboreremo in maniera leale e critica». Questa la replica di Gennaro Andreozzi dopo le parole di ieri. Dunque, il consigliere comunale di maggioranza conferma la sua presenza nel partito ambientalista insieme a Tozzi e Pafundi nonostante le contrapposizioni degli ultimi mesi.