BACOLI/ Josi spegne le Ztl: festeggiano i commercianti del centro storico

BACOLI – Dopo Pozzuoli, anche il sindaco di Bacoli decide di spegnere le Ztl presenti sul territorio per garantire una viabilità più fluida alle vie di fuga in caso di emergenza. La disattivazione dei dispositivi elettronici è partito dalla mezzanotte di oggi e sarà protratta fino a data da destinarsi, come evidenziato dal misero comunicato apparso sul sito ufficiale del Comune di Bacoli nella tarda serata di ieri.

DECISIONE OBBLIGATA – In particolare, sono state disattivate le ZTL del centro storico (via Gaetano de Rosa e Via Ercole) e tutte le altre presenti sul territorio che, comunque, erano già spente, ma che sarebbero state riattivate in primavera con le prime invasioni di pendolari verso il litorale. Una decisione presa dall’Amministrazione che appare obbligata e presa controvoglia. Le Ztl sono state campo di battaglia tra l’Amministrazione attuale e i cittadini assieme ai commercianti i quali hanno sempre contestato, a chi governa il paese, la mancanza di ascolto e di buon senso sui disagi che questi dispositivi avrebbero causato al commercio e alla vivibilità delle aree soggette alla limitazione del traffico veicolare. Soprattutto i commercianti del centro storico festeggiano questa decisione che attendevano da tempo, ma che non era mai stata considerata dall’Amministrazione.