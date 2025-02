«Non dobbiamo contare i morti, dobbiamo prevenirli» Manifestazione dei comitati a Pozzuoli

POZZUOLI – Scendono in campo i comitati a Pozzuoli per “rivendicare il diritto a vivere in sicurezza”. Domani (domenica 23 febbraio) dalle ore 10 partirà un corteo dalla zona di Gerolomini, a via Napoli, fino a Piazza della Repubblica. La manifestazione è stata organizzata dal comitato “Emergenza Campi Flegrei” e dal comitato “Pozzuoli Sicura”.

LE RIVENDICAZIONI – “Lo Stato deve prevedere un provvedimento speciale per i Campi Flegrei, perché speciale e unico in Italia è il fenomeno del bradisismo! Non devono far dipendere gli aiuti in base al colore di un’allerta che comporta, così com’è congegnata, la morte certa della città. Devono immediatamente far controllare gli edifici pubblici e privati da tecnici strutturisti e non con i vergognosi controlli a vista! Prevedere sistemazioni alloggiative dignitose per chi sarà sfollato. Ristrutturare/adeguare in modo antisismico gli edifici. E aiutare chi vorrà allontanarsi. Non dobbiamo contare i morti, dobbiamo prevenirli! Questo sarà il nostro slogan! Questo è il compito che dovrebbe avere un importante Ente come quello della Protezione civile!” fanno sapere gli organizzatori che daranno vita anche a una raccolta di firme.