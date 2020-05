POZZUOLI – Sta per iniziare il valzer tra gli scranni del consiglio comunale di Pozzuoli dove nelle prossime ore sono attesi due cambi di casacca: il primo riguarda Enzo Pafundi, che dalla civica “Idea Pozzuoli” è in procinto di passare con “Democrazia e Libertà”, dove si trovano Mena D’Orsi, Salvatore Maione e Tommaso Scotto di Minico. Con Pafundi il “gruppo-Maione” aumenterebbe la propria forza in consiglio con ben 4 consiglieri a cui si aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Vincenzo Aulitto. Enzo Pafundi è separato in casa con Idea Pozzuoli praticamente dal dopo elezioni quando, insieme ad Antonio Villani, fu eletto nella civica a sostegno del sindaco.

ITALIA VIVA – L’altro passaggio, invece, riguarda Gianluca Sebastiano, eletto con la civica “La città con Figliolia”, pronto a transitare in Italia Viva, la compagine politica di Matteo Renzi, dove potrebbe trovare come coordinatore Fabio Costigliola, ormai ex Forza Italia che starebbe per sposare il progetto renziano. Con l’addio di Sebastiano nella civica che appoggiò Figliolia alle elezioni rimarrebbe il solo Franco Amato, già “abbandonato” oltre un anno fa da Filomena D’Orsi.