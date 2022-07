POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile redazione, ieri sera ho utilizzato il nuovo parcheggio aperto da poco dal sindaco Manzoni ad Arco Felice e devo dire che è molto utile vista la carenza di posti auto. Però andrebbe pubblicizzato meglio, nel senso che mancano indicazioni per molti automobilisti che ieri non sapevo dell’esistenza di questo parcheggio. Alle 23 ad esempio quando sono arrivato il parcheggio era quasi vuoto mentre fuori ai locali c’erano auto ovunque e molti sono dovuti andare via perché non c’erano spazi sulle strisce blu disponibili. Nei pressi dell’Up Down ad esempio ho visto i vigili fare diverse multe agli automobilisti che avevano parcheggiato davanti al bar. Parlando con un pò di gente mi sono accorto che molti non erano a conoscenza dell’esistenza di un nuovo parcheggio. A tutto ciò aggiungo che non c’è segnaletica che indica il parcheggio (se non solo all’ingresso) e se non sai dove si trova difficilmente puoi trovarlo. Grazie per la disponibilità e lo spazio e spero che si possa fare meglio a partire da domani.» (Raimondo C.)