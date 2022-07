POZZUOLI – Pedinato, insultato e più volte vittima di tentativi di aggressione. Motivo? Aveva firmato, circa dieci anni fa, un’ordinanza di sgombero. E’ il calvario vissuto da un ex dirigente del comune di Pozzuoli, vittima di un 78enne che aveva occupato abusivamente un edificio della Polizia Municipale e di proprietà comunale. «Sei tu la causa di tutto, mi hai buttato in mezzo a una strada» le accuse che l’uomo ha più volte rivolto all’ex dirigente, oggi 65enne, che da qualche tempo è andato in pensione. Un rancore che, con il passare degli anni, anziché sopirsi è aumentato fino a sfociare in invettive e aggressioni verbali che spesso andavano in scena in strada, tra la gente, richiedendo in alcuni casi anche l’intervento delle forze dell’ordine. Una delle ultime è andata in scena qualche settimana fa ad Arco Felice, nei pressi di una nota caffetteria, dove vittima e aggressore sono stati divisi da alcuni passanti e dalla polizia municipale.

L’ARRESTO – Stalking, atti persecutori, minacce e tentativi di aggressione fisica più volte denunciati dall’ex dirigente comunale che sono finiti in un fascicolo della Procura della Repubblica di Napoli che ha fatto scattare un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari carico dell’uomo, oggi 78enne, eseguita dai carabinieri della stazione di Pozzuoli. Dopo l’arresto, in seguito all’interrogatorio di garanzia, è scattato il divieto di avvicinamento alla vittima.