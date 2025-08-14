POZZUOLI/ Urinava davanti ai bambini nella Villa Avellino: 47enne fermato dalla Polizia

POZZUOLI – Controlli straordinari del territorio a Pozzuoli da parte della Polizia, in particolare nelle aree adiacenti a Villa Avellino. L’attività ha portato alla denuncia di due persone: si tratta di un uomo di 47 anni, residente a Secondigliano, per atti osceni; nei suoi confronti è stato inoltre avviato l’iter amministrativo per l’allontanamento obbligatorio dal Comune di Pozzuoli; e di un giovane originario del Bangladesh, per mancanza di documenti validi per il soggiorno sul territorio nazionale. L’attività è stata condotta dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – che in totale hanno controllato 58 persone di cui 16 sottoposte a misure restrittive della libertà. Sanzionato al codice della strada un soggetto privo di patente, senza assicurazione e senza revisione obbligatoria.