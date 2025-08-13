Successo alla Darsena per l’anteprima di Azzurro Pozzuoli – LE FOTO

POZZUOLI – Folla alla Darsena per l’anteprima di Azzurro Pozzuoli, il festival del pescato locale. La serata è stata organizzata nell’ambito della manifestazione Pozzuoli Inn…Fest organizzata dal comune di Pozzuoli. In tanti hanno potuto gustare le specialità cucinate con il pesce azzurro. L’evento è stato accompagnato dall’esibizione musicale di Gabriele Esposito. Pozzuoli Inn.. Fest e Azzurro Pozzuoli proseguiranno fino a sabato 16 agosto.

LE FOTO di Enzo Buono