POZZUOLI/ Uomo armato di fucile a pompa in un bar: paura al Rione Toiano – LA FOTO

POZZUOLI – Completamente vestito di nero, con un casco integrale che gli copriva il volto e con un fucile a pompa è entrato in un bar, si è guardato intorno e senza proferire alcuna parola è poi uscito. E’ accaduto ieri pomeriggio al Rione Toiano, all’interno del Caffè Gaudì in via Vespasiano, nei pressi delle palazzine popolari meglio conosciute come “carrarmati gialli”. La scena è stata ripresa dalle telecamere del sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale. Impietriti i presenti, che temevano di trovarsi di fronte a un rapinatore: l’uomo, invece, dopo aver fatto un giro all’interno del locale, si è poi dileguato. Immediato è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pozzuoli.

LA RAPPRESAGLIA – La sensazione è che l’uomo armato stesse cercando qualcuno. Non si esclude che l’azione possa essere collegata al recente arresto di Giuseppe De Mari, il 24enne che la notte di Ferragosto aveva gambizzato il 27enne Giuseppe Razzano dopo una lite avvenuta all’esterno di un chioschetto ad Arco Felice. De Mari -secondo l’accusa- era in sella a una moto guidata da un altro personaggio già noto alle forze dell’ordine quando ha fatto fuoco contro Razzano. “Arò sta *…?”, “Fermati! Voi volevate fare la tarantella?” le parole pronunciate prima di esplodere un colpo di pistola. Tra le ipotesi non si esclude un nuovo scontro tra bande all’interno del quartiere dove, dopo la raffica di arresti dei mesi scorsi, sono cambiati gli equilibri criminali.