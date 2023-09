BACOLI/ Zio sulla moto e nipote in auto si scontrano: motociclista in prognosi riservata

BACOLI – E’ ricoverato in prognosi riservata il conducente della moto che oggi è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Bacoli. Lo scontro è avvenuto in via Cuma, nei pressi del supermercato Vibian. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi del caso. Il centauro ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli in codice rosso per danni alla milza e rottura del femore. Secondo quanto ricostruito il conducente della moto e dell’auto sono rispettivamente zio e nipote. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro.