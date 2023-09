POZZUOLI/ La «giungla» di Piazza a mare: schiaffi, pugni e calci tra bande davanti ai bambini – IL VIDEO DELLA VERGOGNA

POZZUOLI – Un ragazzino che cade a terra e viene preso a calci. Gli amici che arrivano in suo soccorso. Inizia la zuffa. Ancora calci, schiaffi, pugni mentre tutto intorno inizia il fuggi fuggi. Ci sono anche bambini di pochi anni, nei loro occhi si legge il terrore. Violenza inaudita, inaccettabile. L’ennesima rissa tra bande di ragazzini, baby gang che dai quartieri di Monterusciello, Licola e Toiano si danno appuntamento a Pozzuoli è andata in scena ieri sera. Il ring è stato ancora una volta “Piazza a mare”, lì dove le luci sono soffuse e il senso di impunità per i violenti sulla scala della percezione è “alto”.

LE VIOLENZE – I fatti sono sempre gli stessi. Ormai un cliché del sabato sera. Due bande di giovanissimi si sarebbero date addirittura appuntamento qualche ora prima per poi fronteggiarsi. Dalle minacce in pochi minuti si è passati alle mani quando mancavano poche decine di minuti alla mezzanotte. Nel video che vi mostriamo, soggetto ai limiti di età (e che abbiamo appositamente modificato per non rendere riconoscibili i tanti minori che sono stati protagonisti e vittime delle violenze) più delle urla colpiscono il tonfo dei colpi e la paura di tanti bambini che scappano mentre le bande danno vita alla zuffa. Ad avere la peggio, in particolare, sarebbe stato il giovane che nel video viene immortalato mentre cade a terra. Dopo la rissa, secondo il racconto di alcuni testimoni, sarebbero giunte tre persone, per qualcuno addirittura armate. Racconti frastornati, forse anche dettati dalla paura, che è stata tanta. Dopo le violenze la piazza si è svuotata, le comitive di giovani sono andate via mentre i violenti si sono dati alla fuga.