POZZUOLI – Un grosso camion poco fa si è incastrato all’interno del tunnel Tranvai, tra il centro storico di Pozzuoli e via Napoli. Il mezzo ha provocato ingenti danni alla parte superiore della galleria, in particolare all’impianto di illuminazione. Sul posto sono giunti i carabinieri e gli agenti della polizia municipale. Questi ultimi hanno chiuso il tratto per motivi di sicurezza e per consentire le operazione di rimozione del mezzo, pesantemente danneggiato.