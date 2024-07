POZZUOLI/ «Tutti giorni senz’acqua, stiamo vivendo un incubo che nessuno riesce a spiegarci»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Caro direttore, mi rivolgo al tuo giornale perché non sappiamo più cosa fare. Nessuno finora ci ha aiutati. Comune di Pozzuoli, vigili, comune di Napoli, nessuno sa dirci niente. Praticamente tutti i giorni noi residenti di via Fascione siamo senz’acqua. Anche stamattina è andata via presto ed è tornata alle 18 ma era giusto un filo che scendeva dai rubinetti e che non ci permetteva nemmeno di lavarci le mani. Ormai stiamo vivendo un incubo visto il caldo che sta facendo. E’ tutti i giorni e nessuno sa darci spiegazioni. Il mio vicino di casa ha un figlio piccolo disabile e non vi dico quello che sta passando. Spero che almeno voi riusciate a smuovere qualcosa» (Sergio T.)