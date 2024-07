Viola Scotto di Carlo a caccia di una medaglia alle Olimpiadi «Sono pronta per Parigi, spero in un grande traguardo»

BACOLI – Mercoledì 24 luglio partirà da Roma, con i compagni della Nazionale, alla volta di Parigi per la prima esperienza olimpionica che ha mostrato di meritare grazie al tempo 57.87 siglato, lo scorso mese, nei 100 farfalla al Settecolli di Roma. E appena tre giorni dopo la performance che sarà seguita con trepidante attenzione da tutti i fan flegrei e non solo. La campionessa bacolese Viola Scotto di Carlo ci racconta in una breve intervista le emozioni che precedono l’evento tanto atteso, forte dell’incoraggiamento ricevuto poche ore fa anche dall’amministrazione puteolana. La nuotatrice della Napoli Nuoto, che ha sede al Palatrincone, insieme all’allenatore Fabrizio Fusco e al responsabile tecnico Ottorino Altieri, è stata infatti convocata dal sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni per essere insignita di un riconoscimento augurale.

Ancora pochi giorni al tuo debutto assoluto alle Olimpiadi. Adrenalina alle stelle o tutto sotto controllo?

Mancano pochi giorni sì, sono molto carica, ma al tempo stesso credo di avere tutto sotto controllo e di poter gestire al meglio questa esperienza.

Porterai con te un pezzo di Bacoli nel cuore? Chi maggiormente ti sta al fianco in questi momenti?

Sì, porterò Bacoli con me e spero che non mancherà il tifo anche da casa. In questi momenti sono stati pochi – ma buoni – a starmi vicino e con loro sono pronta a condividere tutte le mie emozioni.

Come stanno procedendo gli allenamenti nell’ultimo periodo?

I miei allenamenti sono programmati da settembre: quindi ora siamo in un punto in cui bisogna scaricare fino alla partenza, perché quello che c’era da costruire l’abbiamo fatto nel corso dell’anno.

Dopo gli assoluti di Riccione e il personale al Foro Italico nei 100 farfalla che ti ha consentito di volare a Parigi, pensi che ci saranno i presupposti per conferme o nuovi traguardi?

Per Parigi spero di migliorarmi ancora e magari chissà nuovi traguardi..