POZZUOLI/ Allarme incendi a Licola «Giovani piromani si divertono a fare danni»

POZZUOLI – Due incendi in due giorni a Licola ad opera della stessa mano: giovanissimi che si divertono ad incendiare sterpaglie. L’allarme lo ha lanciato Umberto Mercurio, presidente di Licola mare pulito che ha segnato i roghi in via Orsa Minore e in via Ariete.«Tre imbecilli hanno appiccato fuoco alle sterpaglie in via Orsa Minore a Licola e solo grazie alla tempestività nel chiamare i pompieri si è evitato il peggio. Per un pelo non sono stati presi» ha raccontato Mercurio che dopo 24 ore ha dato nuovamente l’allarme, dopo le fiamme divampate in via Ariete nel pomeriggio di giovedì «Abbiamo chiamato subito 115 e carabinieri. Chiediamo al sindaco di Gigi Manzoni, aldilà di questi gesti che vanno condannati senza se e senza ma, di mettere in atto una radicale bonifica su tutto il territorio e di tagliare queste sterpaglie che sono anche molto pericolose».

