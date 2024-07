Avanti Quarto: «L’amministrazione Sabino continua ad essere fallimentare»

QUARTO – Un’opposizione senza sconti. Il gruppo consiliare “Avanti Quarto” torna all’attacco per denunciare una serie di criticità presenti sul territorio. «Sono passati sei anni eppure l’amministrazione Sabino continua ad essere fallimentare. I problemi sono sotto gli occhi di tutti: da via Cesapepere chiusa al disastro dei lavori di via Seitolla, 10 anni, incredibile. I nostri beni archeologici, Fescina e Villa del Torchio, abbandonati e ancora, in estate, ore intere al buio». Proseguono infatti i black-out a Quarto. Continui guasti e interruzioni alla rete elettrica che esasperano commercianti e residenti. «Interi edifici senza corrente, cittadini esasperati, apparecchiature medicali salvavita in tilt, banco frigo e refrigeratori di attività commerciali out, merce deteriorata da buttare, ore di lavoro perse – scrivono in una nota i consiglieri di opposizione – Insomma una condizione insostenibile, considerate anche le alte temperature meteo che si registrano in questi giorni. Sarebbe utile quantomeno creare un servizio attivo che possa tutelare i cittadini più esposti a tali disservizi, ovvero un’anagrafe di persone che in caso di blackout potrebbe garantire un trasporto in località (ospedale nei casi più gravi) dotate di macchine funzionanti, aerosol, ossigeno, condizionatori, coordinato con l’ASL locale».