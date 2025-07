POZZUOLI/ Turiste straniere derubate sulla spiaggia di via Napoli: «Lasciate senza niente»

POZZUOLI – Una vacanza che non dimenticheranno mai le due turiste straniere che ieri sono state derubate mentre facevano il bagno a via Napoli. I ladri, dopo averle viste fare un tuffo in mare, si sono impossessati delle loro borse in cui c’era tutto: soldi, documenti, smartphone. «Sono salite e non hanno trovato più le borse, ora sono qui disperate, – ha raccontato ieri Margherita, puteolana che ieri mattina era in spiaggia – domani (oggi ndr) hanno l’aereo per tornare a casa ma si trovano senza documenti nè carte, so che chi ha fatto un gesto simile non riporterebbe mai indietro». La donna poi fa un appello ai ladri, affinché restituiscano almeno i documenti per permettere alle due ragazze di poter fare ritorno nel loro paese d’origine. Nei giorni scorsi un analogo episodio è accaduto all’ingresso della Villa Avellino dove un camper di turisti turchi è stato svaligiato.