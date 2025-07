A Pozzuoli successo per Dies in Arena – Pvteoli

POZZUOLI – «È con grande soddisfazione e profonda gratitudine che guardiamo al successo di Dies in Arena – Pvteoli. L’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli ha vibrato di nuova vita grazie a un evento che ha saputo unire passione, rigore storico e una partecipazione entusiasta. – fa sapere Militum Schola, progetto rievocativo che ha come scopo principale rievocare e fare didattica storica dedicata ai Campi Flegrei durante il I d.C. – Il calore del pubblico ha reso tutto ancora più speciale: il vostro coinvolgimento, la curiosità e l’energia hanno fatto la differenza. Grazie di cuore! Dies in Arena è stata più di una rievocazione: è stata un’esperienza condivisa, un viaggio nel tempo e un momento di orgoglio per tutto il territorio.»

I PARTECIPANTI – Militum Schola ha poi ringraziato i promotori dell’evento che sono: Gruppo Storico Romano, Ars Dimicandi Parco archeologico del Colosseo, Parco Archeologico Campi Flegrei «per aver creduto in questa visione e aver reso possibile una rievocazione di altissimo livello. Un grazie altrettanto sentito ai gruppi locali che, con grande spirito di collaborazione, hanno lavorato in sinergia per la riuscita dell’evento e hanno dimostrato la loro professionalità in ambito rievocativo, siete storia viva e lo dimostrate sempre di più ad ogni evento» che sono: Gruppo Storico Oplontino, Associazione Opus Est, Reenactment SocietyAss. cult. Sardinia Romana-Legio V Macedonica – Italia, Gruppo Archeologico Nuceria, Gruppo Archeologico Kyme, ArcheoSup Campi Flegrei.