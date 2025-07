POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile redazione di Cronaca Flegrea potete mettete in evidenza la totale assenza dell’amministrazione comunale e lo stato di anarchia che vige sul lungomare Pertini? È una vergogna lo stato in cui si trova uno dei luoghi più importanti della città frequentato ogni giorno da migliaia di persone. Non c’è controllo non c’è niente»