POZZUOLI/ Anziana rapinata con un coltello davanti alla Chiesa di San Vincenzo

POZZUOLI – Aggredita, ferita e rapinata in pieno giorno da due banditi che sotto la minaccia di un coltello si sono fatti consegnare il portafogli. E’ quanto accaduto ad un’anziana donna sabato mattina a Via Napoli. La vittima è stata presa di mira da due malviventi mentre camminava davanti alla chiesa di San Vincenzo, in via Matteotti a Pozzuoli, intorno alle 10:30. «Mia mamma ha subito una rapina da due individui armati di coltello che si sono presi il portafoglio che poi è stato gettato a terra più avanti – ha raccontato Anna S., la figlia della donna – almeno i documenti li abbiamo recuperati. L’hanno anche ferita sulla gamba di striscio per farla impaurire. Presa dal panico purtroppo mia madre non ricorda i loro volti».

LA RAPINA – Le sequenze della rapina potrebbero essere state riprese dalle telecamere comunali e da quelle private installate nella zona. Sempre nella giornata di sabato, nella stessa zona, due turiste straniere sono state derubate sulla spiaggia di via Napoli. Due episodi, distanza di poco, che potrebbero essere collegati tra loro.