POZZUOLI/ «Trema tutto al passaggio dei mezzi pesanti. Chiediamo rallentatori a La Schiana»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buonasera Gennaro, volevo chiedere un vostro aiuto . Sono il titolare della pizzeria la contrada di Tony (località La Schiana). Come noi, attività di ristorazione, anche le altre attività della zona tra cui bar, lavanderia e mini market, lamentiamo da qualche settimana tremolii costanti al passaggio di pullman e mezzi pesanti. Per ovviare a questo problema avevamo pensato di chiedere dei rallentatori tipo dossi per moderare la velocità di questi mezzi. Parlo ovviamente a nome di tutte le attività della località La Schiana, potrebbe aiutarci?» (Salvatore C.)