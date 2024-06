Due incidenti in pochi minuti a Pozzuoli: tre feriti. Rissa tra parenti in ospedale – LE FOTO

POZZUOLI – È di tre feriti, di cui uno in prognosi riservata, il bilancio di due incidenti avvenuti questo pomeriggio, nel giro di pochi minuti, a Pozzuoli. Il primo è accaduto in via Campana dove un uomo in sella a uno scooter si è scontrato con un’auto. Soccorso sul posto da alcuni automobilisti è stato poi trasferito presso il pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli. Le sue condizioni non sono preoccupanti.

ANZIANO INVESTITO – In quegli stessi istanti però, proprio all’esterno del Santa Maria delle Grazie, è scoppiata una rissa tra i familiari di un giovane e un anziano, vittime del secondo incidente stradale avvenuto questa volta in via Pirandello, nel quartiere di Monterusciello. Entrambi sono rimasti gravemente feriti e trasferiti in ambulanza presso il pronto soccorso. Secondo quanto ricostruito il giovane – che attualmente è ricoverato in prognosi riservata – era in sella a uno scooter quando avrebbe travolto l’anziano, cadendo poi rovinosamente sull’asfalto. Dopo il trasferimento i familiari di entrambi avrebbero dato vita alle violenze che hanno reso necessario l’intervento dei carabinieri.

LE FOTO