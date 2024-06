Sorpreso con 1 kg di droga: polizia arresta un 41enne a Bagnoli

BAGNOLI – Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno un soggetto che, con fare guardingo, si è introdotto in una cantinola di uno stabile in zona Bagnoli. Pertanto, i poliziotti hanno posto in essere un servizio di osservazione ed in effetti l’intuito investigativo ha trovato positivo riscontro poiché, dopo poco, il predetto ha prelevato due involucri da un borsone per poi riporli nelle sue tasche. Gli operatori, prontamente intervenuti, lo hanno bloccato e trovato in possesso di due panetti di hashish del peso di circa 200 grammi e di 210 euro; nel borsone, invece, sono stati rinvenuti altri 8 panetti della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 820 grammi, un busta contenente circa 35 grammi di cocaina e 490 euro, suddivisi in banconote di vario. Per tali motivi, il 41enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.