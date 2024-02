POZZUOLI/ Trema la terra, scossa di magnitudo 1.8 con epicentro Solfatara

POZZUOLI – Una scossa è stata avvertita questo pomeriggio a Pozzuoli, con epicentro in via Solfatara. L’evento è stato rilevato dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano alle 17.59 che hanno registrato una magnitudo pari a 1.8. Il sisma, prodotto alla profondità di 3 chilometri ed accompagnato da un boato, è stato avvertito a Pozzuoli, Cigliano, Arco Felice, via Campana e Quarto. Il fenomeno non ha provocato danni né particolari criticità.