La denuncia: «Al comune non conoscono dove finisce Pozzuoli e dove inizia Giugliano»

POZZUOLI – «Siamo ai limiti del paradosso! Il comune di Pozzuoli autorizza lavori edili non solo senza seguirne il corso, ma omettendo le proprie colpe e responsabilità, scaricandole al comune di Giugliano!». È quanto denuncia Antonio Maione, attivista e presidente di “Civico Flegreo”, movimento politico che ha “base operativa” nel quartiere di Licola. «La via incriminata è Via Reginelle, di cui ho segnalato lo stato in cui versa, la quale costeggia l’impianto del depuratore di Cuma collegando i quartieri Licola e Reginelle. Quest’ultimo evento attesta per l’ennesima volta lo scarso interesse politico e gestionale degli amministratori nei confronti delle periferie, in modo particolare del quartiere di Licola, già particolarmente dissestato per quanto riguarda le condizioni delle strade. Toc toc al comune c’è qualcuno che conosce il territorio? Chiedo, pertanto, l’immediato intervento degli uffici competenti!»