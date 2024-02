BACOLI/ Rifiuti “fuorilegge”: carabinieri e capitaneria multano impianto termale

POZZUOLI – Nel pomeriggio di ieri, personale militare dell’Ufficio Locale Marittimo di Baia, congiuntamente ai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, hanno effettuato attività di vigilanza ambientale presso un impianto termale nel comune di Bacoli.

Nel corso del sopralluogo, sono state effettuate ispezioni agli impianti e agli atti autorizzativi dell’intero esercizio. Tali accertamenti sono volti ad accertare l’efficienza dell’intera struttura organizzativa, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti prodotti. Al termine dell’ispezione, i miliari accertatori hanno elevato una sanzione amministrativa per 1.666 euro per l’irregolare gestione di taluni rifiuti stoccati all’interno dell’impianto termale e non regolarmente registrati. Le attività, svolte nel più generale ambito della tutela dell’ambiente marino e

costiero, vengono effettuate al fine di accertare la corretta tracciabilità dei rifiuti, secondo i principi enunciati dalla normativa ambientale vigente.