POZZUOLI/ Tre volte assessore con Figliolia “piazzato” da Manzoni a Giugliano

POZZUOLI – “Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto…Chi ha dato, ha dato, ha dato…Scurdámmoce ‘o ppassato, aggia fa l’assessore paisá!”. Non ce ne voglia la buon’anima di Peppino Fiorelli se abbiamo storpiato il finale della strofa per rendere meglio l’interpretazione del pensiero del professor Roberto Gerundo, già ben tre volte assessore all’Urbanistica del comune di Pozzuoli, che da qualche giorno ricopre identico incarico al comune di Giugliano nella giunta presieduta dal sindaco Nicola Pirozzi.

DA FIGLIOLIA A MANZONI – Ed è proprio intorno a quest’ultimo nome che ruota il tutto. Nicola Pirozzi, appartenente all’area del Pd che fa capo a Topo-Casillo, lo scorso giugno era in piazza della Repubblica a Pozzuoli a festeggiare con Manzoni la vittoria contro Figliolia. Senza nulla togliere alla grande professionalità, all’esperienza e bravura del professor Gerundo (che ha raccolto una manciata di voti alle elezioni comunali di sette mesi fa come candidato “figlioliano”), la sua nomina va letta in chiave politica come un passaggio verso l’egida di Gigi Manzoni. E’ stato quest’ultimo, infatti, a “piazzare” il tre volte assessore di Enzo Figliolia che, pochi giorni dopo aver sottoscritto un documento a firma di 27 “figlioliani” sul prossimo congresso dei Dem, ha salutato ed è andato via direzione Giugliano, tra le braccia di Pirozzi e con la benedizione di Manzoni-Topo-Casillo.

Il cecchino