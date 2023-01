Da Pozzuoli alla nazionale: continua il sogno di Vincenzo Chiocca

POZZUOLI – Una nuova tappa nel viaggio di Vincenzo Chiocca, classe 2008 che dai campetti della scuola calcio Real Pozzuoli passa al bianco azzurro della Ssc Napoli. Ambizione, lavoro e sacrificio, fino ad arrivare ad un altro azzurro, ancora più prestigioso, quello della nazionale italiana under 15. Vincenzo parteciperà all’amichevole della nazionale italiana contro i pari età della lega pro che si terrà a Coverciano mercoledì 1 febbraio. Il 27 ottobre scorso Vincenzo ha anche partecipato allo stage della nazionale Under 15 a Roma mettendosi in mostra al tal punto da creare enorme interesse proprio nello staff tecnico della nazionale Italiana.