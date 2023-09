POZZUOLI – Controlli anti-droga sul territorio di Monterusciello. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 49enne per produzione e detenzione di ‘erba’. Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto tre piante di marijuana per un peso complessivo di circa 9 chili e 12 grammi, pronte per lo smercio. L’arresto è stato convalidato e il 49enne è stato sottoposto ai domiciliari.