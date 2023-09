BACOLI/ Concerto a Villa Ferretti per celebrare il centenario della fondazione dell’Aeronautica Militare 

BACOLI – Un concerto a Villa Ferretti, bene confiscato alla criminalità organizzata, con una delle due fanfare dell’Aeronautica Militare. In occasione delle celebrazioni del Centenario della fondazione dell’Aeronautica Militare quale Forza Armata indipendente, il Comune di Bacoli e l’Accademia Aeronautica Militare di Pozzuoli hanno organizzato per la serata di stasera, alle 20, un concerto della Fanfara del Comando Generale delle Scuole/3^ Regione Aerea dell’Aeronautica Militare. L’evento si fonde anche con le celebrazioni del 2° millennio della nascita di Plinio il Vecchio che, di fatto, con il suo sacrificio in occasione dell’eruzione del Vesuvio del ’79 d.c. ha posto le basi per il primo intervento di Protezione Civile della nostra storia.

L’INIZIATIVA – Diretta dal 1° Luogotenente M° Nicola Cotugno, la Fanfara del Comando Generale delle Scuole/3^ Regione Aerea fu costituita nel 1984 e ha sede a Bari. Compito primario è quello di partecipare, con l’esecuzione di inni e marce, alle diverse cerimonie d’Istituto della Forza Armata ma in poco tempo è divenuta tra i più rappresentativi nel panorama delle orchestre di fiato italiane. In occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare, nella splendida cornice di Villa Ferretti, alla presenza di numerose autorità, civili e militari, la Fanfara si esibirà con un ricco carnet di musiche, spaziando dai grandi classici della musica napoletana alle intramontabili colonne sonore di Ennio Morricone passando per le melodie di musical internazionali come quelli arrangiati da Benny Goodman e Nahoiro Iwai. Una serata all’insegna dell’arte e della musica, immersi nella bellezza di un parco pubblico confiscato alla criminalità, e quindi avamposto di legalità, per celebrare i 100 anni dell’Accademia Aeronautica Militare e i 2000 anni dalla nascita di Plinio il Vecchio in un connubio perfetto e sempre più solido tra il Comune di Bacoli e l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli.