POZZUOLI/ Trasporti, consigliere di maggioranza: «Intervenire nei confronti dell’EAV» Critiche anche all’amministrazione Manzoni

POZZUOLI – «Si dovrebbe intervenire nei confronti della dirigenza dell’EAV, almeno per intensificare il servizio delle navette in maniera fattiva e non solo attraverso annunci e proclami. E’ una situazione anomala, si sta creando un grande disagio». È quanto afferma Gennaro Andreozzi, consigliere di maggioranza di “Europa Verde” che però ha assunto una posizione critica nei confronti della maggioranza Manzoni «Per la maggioranza sembra che tutto vada bene, in questo periodo stanno facendo come il gambero».

LA CRITICA – Andreozzi dopo tre anni in maggioranza manifesta tutto il proprio disappunto sul lavoro dell’amministrazione comunale «Purtroppo – prosegue – non si riesce a gestire il quotidiano e temi come delicati come sanità, igiene pubblica e ambiente non vengono presi in considerazione. Anche sulla vicenda degli alberi in via Marconi, è vero che non sono un agronomo, però almeno andavano fatte delle comunicazioni. Ormai – conclude Andreozzi – Sembra che si siano create due fazioni, i Guelfi e i Ghibellini. In questo momento storico per la città c’è bisogno di competenza, autorevolezza e impegno. Vedo, però, che c’è poco interesse a risolvere i problemi dai parcheggi a Piazza a mare, dal lotto 2 di Monterusciello al Rione Terra. Qui hanno preso a Maradona come commissario ma è tutto fermo ancora. Il sindaco ha fatto il presidente del consiglio tre anni fa ma sembra sempre che non sappia nulla. C’è bisogno di svoltare, vedo Bacoli candidata a capitale della cultura e mi vengono i brividi».