Il TAR boccia provvedimento del comune di Pozzuoli: locale resta aperto a Licola

POZZUOLI – Oggi il Tar Campania Napoli ha accolto la richiesta cautelare collegiale presentata dal “Noah Mediterranean Beach” ed ha disposto la sospensione del provvedimento del Comune di Pozzuoli che in data 14 agosto 2025 aveva disposto la chiusura per 15 giorni dell’attività. Il provvedimento era arrivato in seguito a “condotte poste in essere dalla società che, nell’arco di un biennio, hanno posto in essere condotte che configurano un uso strumentale dell’istituto del subingresso, teso ad eludere i controlli ed i provvedimenti sanzionatori” tali da indurre l’Ente ad emettere il dispositivo di chiusura al locale che sorge al civico 12 di viale Sibilla, a Licola Mare. “Ebbene tale provvedimento di chiusura non è mai stato eseguito – spiega l’avvocato difensore Amerigo Russo – in quanto già era stato sospeso da un precedente Decreto del Tar Campania Napoli adottato in estate ed oggi confermato con l’ordinanza cautelare collegiale con la quale i Giudici rappresentano che tra il bilanciamento degli interessi contrapposti è necessario far prevalere l’interesse all’esercizio dell’attività di carattere stagionale, con fissazione udienza nel marzo 2026″.