POZZUOLI/ Tragico incidente in via Campana, morto un motociclista

POZZUOLI – Un boato assordante, un tremendo impatto che non ha lasciato scampo a un motociclista. Nella tarda mattinata, in via Campana 191 a Pozzuoli, si è verificato un tragico incidente in cui ha perso la vita un uomo. L’identità della vittima è ancora ignota: il centauro è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove poi è deceduto. Coinvolti nel sinistro un motoveicolo, su cui viaggiava la vittima, e due vetture. Una delle auto risulta noleggiata da turisti polacchi in visita nei Campi Flegrei. A indagare sono gli agenti della polizia municipale di Pozzuoli che in questi minuti stanno eseguendo i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del drammatico schianto.

(Seguiranno aggiornamenti)