Tragedia stradale a Licola, oggi i funerali della piccola Michelle

LICOLA – Sono in corso a Qualiano, presso la chiesa dell’Immacolata, i funerali di Michelle V., la bambina di 8 anni deceduta in seguito all’incidente verificatosi domenica scorsa sulla Domitiana. La Smart Fortwo – omologata per due – ma con a bordo quattro persone si è ribaltata per cause ancora da accertare. La bambina è morta a causa dell’impatto. Era seduta tra le braccia della madre. La sorella di 16 anni, seduta nel bagagliaio posteriore, è stata ricoverata per alcuni giorni in ospedale a Pozzuoli per fratture. I carabinieri della stazione di Varcaturo e della sezione radiomobile di Giugliano hanno arrestato per omicidio stradale Francesco D’Alterio, l’uomo al volante del veicolo, compagno della madre delle due minorenni. L’uomo guidava senza patente un’auto non assicurata. La madre delle due minorenni è stata invece denunciata per omicidio stradale.