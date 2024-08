POZZUOLI – Il mare torna balneabile a Licola, e più precisamente nel tratto noto come “Collettore di Cuma”. Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, in seguito all’esito favorevole delle analisi effettuate dall’Arpac sui campioni prelevati lunedì, ha ordinato la revoca del divieto di balneazione in questo tratto di costa.