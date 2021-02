POZZUOLI – Tragedia sfiorata pochi minuti a Lucrino, in via Miliscola, dove è crollato il grosso dispositivo di segnaletica all’ingresso del tunnel che collega la frazione con Arco Felice. Miracolosamente il cedimento non ha coinvolto nessuna autovettura di passaggio, sfiorando appena una Fiat Panda che si è fermata a pochi centimetri dal punto dell’impatto. Tanta è stata la paura per gli automobilisti, vista la grandezza e il peso del dispositivo che è franato improvvisamente. Resta da capire come abbia fatto a cedere il dispositivo: non si esclude che alla base ci sia una scarsa manutenzione da parte degli organi preposti al controlli. Di seguito le foto:

