POZZUOLI – E’ morto uno dei tre feriti nell’incidente avvenuto questo pomeriggio in via Domitiana, a Licola di Pozzuoli. Si tratta di un 27enne di Monte di Procida, che è deceduto poco dopo il suo arrivo all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” dove era stato trasferito in codice rosso. Il giovane era in sella alla proprio scooter quando, per motivi ancora in fase di accertamento, è rimasto coinvolto in un incidente insieme a un altro motorino e a una vettura. Feriti in maniera seria anche gli altri due occupanti del mezzo a due ruote, due extracomunitari anche loro trasferiti in ambulanza presso il nosocomio flegreo in codice rosso. Illesa invece la conducente dell’auto.

SALMA SEQUESTRATA – La salma del 27enne è stato sequestrata dal magistrato di turno che ha disposto l’autopsia e il trasferimento presso il centro di medicina legale dell’ospedale San Giuliano di Giugliano. Sulla tragedia indagano gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli che hanno effettuato i rilievi e sequestrato i tre mezzi che sono stati trasferiti presso il deposito giudiziario.