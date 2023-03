POZZUOLI/ Traffico e ingorghi: domenica di caos a Licola

POZZUOLI – “AAA cercasi vigili” verrebbe da dire dopo quanto si è visto quest’oggi a Licola, quartiere paralizzato da traffico e ingorghi all’entrata ma soprattutto all’uscita dagli stabilimenti balneari. Lunghe code di auto si sono formate soprattutto in Via Del Mare, via Ariete e via Orsa Minore creando ripercussioni anche sulla principale via Domitiana. Una domenica da “bollino rosso” forse sottovalutata da parte della Polizia Municipale che, a differenza della scorsa estate, oggi non ha messo in atto un piano per regolare il traffico veicolare.