POZZUOLI/QUARTO – In arrivo una nuova chiusura per il tunnel Monte Corvara che collega i comuni di Pozzuoli e Quarto. Lo stop al transito veicolare durerà quattro giorni, a partire dalle ore 9 di martedì 28 fino alla mezzanotte di venerdì 31 marzo, per lavori di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici nella galleria.