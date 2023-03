POZZUOLI – Non solo festoni, striscioni e bandiere ma anche dolci. L’euforia per lo scudetto in arrivo a Napoli non conosce limiti. Ed è così che anche a Pozzuoli è arrivata la torta Osimhen, realizzata dalla “Pasticceria Benedetto” di via Allodi, a Monterusciello. L’ennesima simpatica idea che sta spopolando in città: oltre al cioccolato e al sapore unico, non poteva mancare l’ormai celebre mascherina del centravanti azzurro, che viene “servita” insieme alla torta.