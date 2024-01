Pozzuoli nominato comune gentile. L’assessore Sifo: «Promuovere la gentilezza nelle scuole è rivoluzione culturale» – LE FOTO

POZZUOLI – La Città Metropolitana di Napoli, in rappresentanza dei comuni dell’area metropolitana aderenti alla rete dei comitati unici di garanzia (#ReteCUG), ed i comuni della Daunia ha ricevuto il titolo di capitale nazionale di “Costruiamo Gentilezza 2024”. Questo weekend tutti i comuni dell’area metropolitana di Napoli, hanno illuminato i loro monumenti di viola, il colore simbolo della gentilezza. Tra questi Pozzuoli, che ha colorato Palazzo Migliaresi.

L’IMPEGNO – Intanto questa mattina alla cerimonia inaugurale del progetto che si è tenta alla Sala Cinese della Regia di Portici, il comune di Pozzuoli è stato rappresentato dall’assessore Sabrina Sifo delegata dal sindaco per il progetto “Gentilezza” insieme alla collega con la delega alle politiche sociali Fabiana Riccobene «E’ importante portare la gentilezza nelle scuole come rivoluzione culturale ed è importante parlarne ma soprattutto attuarla. -spiega Sifo – Uno dei modi per praticare la gentilezza è anche lo sport, dove tutte le persone hanno parità di diritti. In particolare il Baskin è uno sport dove tutte le persone si sentono accolte, rispettate e incluse. Uno sport dove la gentilezza, si tramuta in coraggio e resilienza, in quanto ognuno è portatore sano di valori, abilità e vissuti personali in un contesto dove il fine è dare il massimo per la propria squadra. Nel Baskin non ci sono distinzioni di sesso, razza, religione, etnia. Con il suo approccio pedagogico e metodologico in quanto si ispira all’ Universal Design, i componenti del gruppo sono portatori sani di quel senso di umanità che in questa epoca contemporanea sempre più c’è n’è bisogno». I progetti presentati dal comune di Pozzuoli e approvati da Città Metropolitana, per la Giornata sulla Gentilezza, sono due: il Baskin e la Boccia inclusiva da realizzare nel mese di aprile sul lungomare Sandro Pertini, a via Napoli.

